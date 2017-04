Real geeft toptrio rust tegen Leganés

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Toni Kroos zijn er woensdagavond niet bij als Real Madrid het opneemt tegen Leganés.

Het trio krijgt rust van Zidane en mag de wedstrijd tegen Leganés dus uitzitten. Dit met het oog op de wedstrijd tegen Atlético Madrid. De stadsderby van Madrid staat komende zaterdag op het programma en wordt om 16:15 in Estadio Santiago Bernabéu afgewerkt. Overigens is Raphaël Varane er ook niet bij, want de Franse verdediger liep afgelopen weekend een spierblessure op. Varane zal daarom de komende weken onder meer de belangrijke wedstrijden tegen Atlético, Bayern München (uit en thuis) en Barcelona missen.(goal)…[+]