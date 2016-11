Real Madrid lang zonder Bale

Tatjana Muskiet

Real Madrid kan voor een lange tijd geen beroep doen op Gareth Bale. De Welshmen moet geopereerd worden vanwege een enkelblessure.Bale liep de blessure afgelopen dinsdagavond op in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal. De vleugelspeler moest zich nog binnen het uur laten vervangen.De club meldde woensdag dat de 27-jarige aanvaller verder onderzocht zou worden en donderdag volgde de vervelende uitslag voor de Madrilenen.De medische diensten van Real Madrid hebben besloten dat een operatie noodzakelijk is voor onze speler Gareth Bale, als gevolg van letsel aan de kuitbeenspieren in zijn rechterenkel”, schrijven de Spanjaarden in een statement. Bale zal dinsdag 29 november worden geopereerd.(goal.com)…[+]