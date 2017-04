Real Madrid stelt zege laat veilig

Tatjana Muskiet

Real Madrid blijft koploper in La Liga dankzij een ruime overwinning op Deportivo Alavés. De gasten mochten echter lang hopen op een puntje.De vijfmansverdediging van Alavés hield goed stand en Real Madrid moest zich in de openingsfase beperken tot een paar schoten van afstand. Toch werd het na een halfuur spelen 1-0 voor de Madrilenen. Dani Carvajal legde terug op Karim Benzema, die de bal met links in de hoek schoot.

Alavés bleef loeren op een goede counteraanval en een kwartier na rust hadden de bezoekers gelijk moeten maken. Bij de tweede paal kreeg Édgar Méndez genoeg ruimte om uit te halen. De 25-jarige vleugelspeler kreeg zijn volley echter niet op doel gericht.

Real Madrid wist het duel vervolgens pas in de slotfase te beslissen. Eerst was Gareth Bale al dicht bij de 2-0 (zijnet) en na 85 minuten was het wel raak via Isco, die scoorde op aangeven van Cristiano Ronaldo. Nadat Bale even later met een vrije trap de onderkant van de lat raakte, kon Nacho de rebound binnenwerken: 3-0.(goal)…[+]