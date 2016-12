’Rechterhand’ burgemeester Rome opgepakt

Tatjana Muskiet

ROME – Raffaele Marra, de ’rechterhand’ van burgemeester Virginia Raggi van Rome, is vrijdag gearresteerd. Marra is aangehouden omdat hij wordt verdacht van corrupte praktijken met transacties met onroerend goed in 2013 toen hij over volkshuisvesting ging. Hij is momenteel chef personeel bij de gemeente Rome die wordt geleid door de in juni gekozen Raggi van de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging).