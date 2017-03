Rellen in anarchistenwijk Athene

Tatjana Muskiet

ATHENE – Autonomen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw huisgehouden in de wijk Exarchia in de Griekse hoofdstad Athene. Ze gooiden molotovcocktails naar de politie en staken afvalcontainers in brand. Na drie uur keerde de rust terug in de straten rondom de Technische Universiteit. Exarchia ligt tussen twee belangrijke universiteiten. De oppositionele socialistische partij PASOK, extreem linkse groeperingen en mensenrechtenbewegingen hebben er hun hoofdkantoren. Het komt er regelmatig tot confrontaties tussen autonomen en de politie. De anarchisten, maar ook drugsbendes, maken er de laatste jaren de dienst uit.(Telegraaf)…[+]