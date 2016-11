Reserve-keeper bezwijkt alsnog aan verwondingen

Tatjana Muskiet

BOGOTA – UPDATE 14.49 uur – Reservekeeper Danilo Padilha van de Braziliaanse club Chapecoense, die eerder vandaag levend werd aangetroffen na de vliegramp in Medellín, is alsnog aan zijn verwondingen overleden. Het dodental staat momenteel op 76. Onder vijf inzittenden die nog in leven zijn, zijn drie voetballers. De 31-jarige verdediger Helio Zampier Neto werd onder de romp van het toestel aangetroffen. De andere vijf overlevenden van de rampvlucht zijn verdediger Alan Ruschel, doelman Jackson Follman, sportjournalist Rafael Henzel en de stewardess Ximena Suarez.(Telegraaf)…[+]