Rijbewijs dronken autobestuurder ingevorderd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie heeft het rijbewijs van een autobestuurder in het district Saramacca ingevorderd. De autobestuurder reed over de weg toen een bromfietser zijn wagen van achteren ramde. De bromfietser zou niet hebben opgelet en zou toen tegen de auto zijn aangekomen. Hij is als veroorzaker van de aanrijding aangemerkt. De man raakte gewond en moest worden gebracht voor medische behandeling. De politie van Jarikaba kwam ter plekke voor onderzoek en constateerde dat de automobilist onder invloed van alcohol verkeerde. Hij is ontnuchterd en daarna voorgeleid. Zijn rijbewijs is ingevorderd…[+]