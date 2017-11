Robben geniet van Celtic-publiek bij overwinning Bayern München

Arjen Robben genoot dinsdag met volle teugen van de supporters van Celtic, die ondanks de nederlaag tegen Bayern München (1-2) hun ploeg luidkeels bleven steunen. Robben werd onder applaus van het thuispubliek in de slotfase gewisseld.

“Dat was heel respectvol, zoiets heb ik zelden meegemaakt”, zei Robben die met zijn ploeg na vier duels al zeker is van een plek in de achtste finales. Celtic is na dinsdag uitgeschakeld en kan hooguit nog derde worden in de poule. “De sfeer in het stadion was geweldig, daar moet je ook een beetje van genieten”, zegt Robben op de website van Bayern München. “Het was geweldig.” “Maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we speelden dan ook ons derde duel in zes dagen tijd.”(NU. nl)…[+]