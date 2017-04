Robben voor vijfde jaar op rij Duits kampioen met Bayern München

Tatjana Muskiet

Bayern München heeft zaterdag voor het vijfde jaar op rij en voor de 27e keer in totaal de Duitse titel veroverd. De ploeg van Arjen Robben kan met nog drie duels te gaan niet meer ingehaald worden in de Bundesliga. Bayern pakte de titel in stijl, want de ‘Rekordmeister’ won met liefst 0-6 op bezoek bij VfL Wolfsburg. Robben maakte de vierde treffer tegen de ploeg van Andries Jonker. David Alaba, Robert Lewandowski (2), Thomas Müller en Joshua Kimmich maakten de andere treffers.