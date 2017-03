Rojo trapt op borst van Hazard

Tatjana Muskiet

Ander Herrera van Manchester United werd maandagavond naar de kant gestuurd met twee gele kaarten, maar ook zijn ploeggenoot Marcos Rojo leek in het FA Cup-duel tegen Chelsea te solliciteren naar een rode kaart. Het zag er naar uit dat Rojo bovenop Eden Hazard ging staan. Nadat hij de Belg ten val had gebracht plantte hij ook nog eens zijn voet op de borst van Hazard. De scheidsrechter liet de actie van Rojo in ieder geval onbestraft, maar de Engelse voetbalbond kan alsnog besluiten om Rojo te vervolgen.(Telegraaf)…[+]