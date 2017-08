Ronaldinho: ‘Besluit Neymar moeilijk te begrijpen’

Tatjana Muskiet

Ronaldinho heeft zich uitgelaten over de miljoenentransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. De oud-voetballer vindt het moeilijk te begrijpen waarom zijn landgenoot FC Barcelona heeft ingeruild voor een lucratief avontuur in Frankrijk. “Het was een weloverwogen besluit, maar het is lastig te begrijpen dat zijn hart hem niet vertelde dat Barcelona de beste plaats voor hem is”, vertelt Ronaldinho, die tijdens zijn loopbaan ook voor Paris Saint-Germain en Barcelona speelde, aan Mundo Deportivo. Neymar zou bij PSG uit de schaduw willen treden van Lionel Messi, zodat hij op een dag de Gouden Bal kan winnen. Volgens Ronaldinho is hij echter niet de beste speler ter wereld. “Cristiano Ronaldo en Messi zijn geweldige spelers, maar voor mij is Messi toch de beste. Hij is mijn vriend.”(Telegraaf)…[+]