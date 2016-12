Ronaldo: “Beschuldigingen niet alleen voor mij zwaar”

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo, voor de vierde keer winnaar van de Ballon d’Or, heeft zich uitgelaten over Football Leaks en de beschuldigingen jegens hem. “Natuurlijk was de vreugde om de Ballon d’Or daardoor minder. Als ik ‘nee’ zou zeggen, zou ik liegen”, zei de 31-jarige Ronaldo in een groot interview met France Football. “Het heeft me absoluut geen goed gedaan. Dit hele proces is zwaar, maar niet alleen voor mij. Ook voor de mensen om mij heen: mijn familie, mijn zoon en iedereen die met mij werkt.”De Portugese sterspeler van Real Madrid werd er recent van beschuldigd tientallen miljoenen te hebben weggesluisd naar een belastingparadijs. “Mijn zoon gaat naar school en begint het allemaal steeds beter te begrijpen”, vervolgt Ronaldo. “Ik probeer goed te doen, transparant te zijn. Ik heb geen enkele reden om te liegen.”(Goal.nl)…[+]