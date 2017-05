Ronaldo blijft bescheiden na hattrick

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo was dinsdagavond dankzij drie treffers dé grote man bij Real Madrid tijdens het Champions League-duel met stadgenoot Atlético Madrid. De vedette van De Koninklijke bleef na afloop echter bescheiden. “Het was een echte teamprestatie”, stelde de 32-jarige Portugese aanvaller na de heenwedstrijd in het kampioenenbal. De return is volgende week woensdag. “We hebben een mooie voorsprong, maar het is nog niet afgelopen”, aldus Ronaldo. “Atlético is een sterk team. Ze staan niet voor niets in de halve finale. We moeten volgende week bij de les zijn.” Ook trainer Zinedine Zidane rekent zich nog niet rijk.Ronaldo belandde dankzij zijn tweede Champions League-hattrick op een rij in een select gezelschap. (Telegraaf)…[+]