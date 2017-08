Ronaldo moet 5 duels brommen

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo is door de Spaanse voetbalbond voor vijf duels geschorst. De Portugees van Real Madrid wordt daarmee keihard gestraft voor de duw die hij de scheidsrechter, die hem van het veld had gestuurd, zondag uitdeelde in het eerste duel om de Spaanse Supercup met FC Barcelona. Ronaldo, die in de tweede helft inviel, kreeg tijdens het duel in Camp Nou twee keer geel: eerst voor het uittrekken van zijn shirt na een doelpunt en even later voor een vermeende schwalbe. Dat leverde hem een automatische schorsing van één duel op. De duw werd hem door de bond zeer zwaar aangerekend en kostte hem nog eens vier duels.(Telegraaf)…[+]