Ronaldo omzeilt 200 journalisten bij rechtbank

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo is maandag gehoord door een Spaanse rechter. De sterspeler van Real Madrid wordt ervan verdacht de belasting voor 14,7 miljoen euro te hebben ontdoken. Een onderzoeksrechter heeft nu achttien maanden de tijd om te beslissen of hij een strafzaak tegen de Portugees opent. Ronaldo werd achter gesloten deuren gehoord. Voor de rechtbank stonden meer dan tweehonderd journalisten en veertig cameraploegen. De aanvaller ontweek de journalisten en koos voor de achteringang van de rechtbank. Ronaldo zou tussen 2011 en 2014 inkomsten uit portretrechten hebben verzwegen. Hij zou een bedrijf op de Maagdeneilanden hebben gebruikt om zijn inkomsten te verbergen. Volgens zijn zaakwaarnemer heeft de Portugees aan alle verplichtingen voldaan in Spanje.(Telegraaf)…[+]