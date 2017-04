Ronaldo staat droog in Champions League

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo heeft niet gescoord in Europa sinds eind september en hoopt daar tegen Bayern München een einde aan te maken.De Portugese aanvaller scoorde in de laatste 613 minuten in de Champions League voor Real Madrid niet, zijn langste droogte in de competitie sinds hij exact 613 minuten het net niet vond voor Manchester United tussen 2008 en 2009.

Ronaldo heeft dit seizoen pas twee keer gescoord in het miljoenenbal en die doelpunten vielen in de eerste twee wedstrijden voor Los Blancos in de groepsfase, in de thuiswedstrijd tegen zijn oude ploeg Sporting Portugal en de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

De viervoudig Ballon d’Or winnaar sloeg toe via een fantastische vrije trap, toen Real een achterstand tegen Sporting goedmaakte in het Santiago Bernabeú en met 2-1 won en hij opende de score voor Zinédine Zidane’s ploeg in de zeventiende minuut in Dortmund op 27 september, in een wedstrijd die in 2-2 zou eindigen. (goal)…[+]