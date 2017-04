Ronaldo: “Waarom ik nr. 7 draag”

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo en rugnummer 7 zijn vandaag de dag onafscheidelijk. De Portugees laat nu weten waarom hij dat nummer draagt.Cristiano Ronaldo is ook wel bekend onder het acroniem CR7, verwijzend naar zijn initialen en shirtnummer. De aanvaller van Real Madrid veroverde wereldfaam bij Manchester United toen hij met rugnummer 7 kwam te spelen en in de voetsporen trad van United-legendes.Volgens Ronaldo kreeg hij van zijn toenmalig manager te horen dat hij dat nummer moest dragen op Old Trafford. “(Sir Alex, red.) Ferguson zei; Luister, ik wil dat je met nummer 7 gaat spelen“, onthult Ronaldo op een promotie-event.(goal)…[+]