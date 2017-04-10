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Rovers maken geld buit

April 10, 2017   Tatjana Muskiet
SRD 35000 boete voor

PARAMARIBO – Een jongeman is zondag in Paramaribo beroofd van SRD 1500. Hij stond ergens te wachten toen drie criminelen bij hem kwamen. De daders waren ongewapend. Ze overrompelden hem en maakten SRD 1500 buit. Zij sloegen het slachtoffer maar hij liep geen ernstig letsel op. De jongeman kwam als gevolg van de mishandeling op de grond te vallen. Tijdens de beroving is zijn mobiele telefoon beschadigd wat hij ook vertelde aan de politie. De benadeelde alarmeerde de politie die naar de locatie ging voor onderzoek. De daders worden nog opgespoord…[+]

 

Posted in: binnenland, News, Snelnieuws

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