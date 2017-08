Rusland: derde ‘de-escalatiezone’ Syrië

Tatjana Muskiet

MOSKOU – Rusland en leden van de Syrische gewapende oppositie hebben afspraken gemaakt over een derde zogeheten de-escalatiezone. Het gaat om het gebied met meer dan 147.000 inwoners ten noorden van de Syrische stad Homs, meldde het Russische ministerie van Defensie donderdag aan persbureau TASS. De afspraken omvatten onder meer een wapenstilstand tussen de opstandelingen en het regeringsleger. De Russische militaire politie gaat erop toezien dat de betrokken partijen zich aan het akkoord houden. De Russen willen daarom vrijdag meerdere controle- en waarnemingsposten in het leven roepen. De opstandelingen hebben volgens de Russen onder meer beloofd om strijders van Fateh al-Sham, het voormalige al-Nusra Front, en Islamitische Staat te verdrijven uit de gebieden die zij controleren in het gouvernement Homs. TASS berichtte niet welke ,,gematigde” groepen zich hebben aangesloten bij het akkoord.(Telegraaf)…[+]