Rusland toont spierballen

Tatjana Muskiet

MOSKOU – Met een grootse militaire parade op het Rode Plein in Moskou toont Rusland zijn militaire macht aan de wereld. Onder meer nieuwe luchtverdedigingssystemen die kunnen opereren in de extreme vrieskou in het poolgebied trokken aan president Poetin voorbij. De parade wordt elk jaar gehouden om de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland te herdenken. Het was de eerste keer dat de Tor-M en de Pantsir SA luchtafweersystemen werden getoond.(Telegraaf)...[+]