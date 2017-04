Russische VN-ambassadeur woest: ’Kijk naar me als ik spreek’

Tatjana Muskiet

NEW YORK – Het ging er heftig aan toe bij de Verenigde Naties gisteren. De Russische afgezant schoot volledig uit zijn slof tegen zijn Britse collega bij een vergadering van de VN-Veiligheidsraad over de aanval met chemische wapens in Syrië. Kijk naar me als ik spreek,” schreeuwde Vladimir Safronkov terwijl hij zijn vinger in de richting van de Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft wees. „Niet wegkijken, waarom kijkt u weg?” Dit is precies waarom u tot nu toe niets gezegd heeft over het politieke proces. U heeft niet eens geluisterd naar wat meneer De Mistura (de speciale VN-gezant voor Syrië, red.) gezegd heeft.”Even daarvoor had Rycroft de Russen beschuldigd van heulen met „een moorddadige, barbaarse crimineel.” De Britten waren boos omdat Rusland zijn veto had uitgesproken over een veroordeling van de gifgasaanval in Syrië. Moskou weigert te spreken van gifgas en zegt dat de Syrische president Assad geen chemische wapens heeft. (Telegraaf)…[+]