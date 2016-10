Ruzie grondkwestie resulteert in mishandeling

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man heeft maandag een ander met een eind hout in het district Para bewerkt. Het slachtoffer heeft een barstwond aan zijn hoofd opgelopen. Zijn linkeroog was opgezwollen en er kwam bloed uit zijn neus. Hij is intussen opgenomen in het ziekenhuis.

Het slachtoffer woonde op een terrein waar hij toestemming voor had gekregen van de vader van de verdachte. De vader is intussen overleden. De verdachte wil het slachtoffer van de plaats weg hebben, maar deze weigert weg te gaan. Maandag ging┬áde verdachte weer bij het slachtoffer maar de man weigerde weer om de plaats te verlaten. De dader nam toen een eind hout en begon het slachtoffer daarmee te slaan. Na de daad sloeg hij op de vlucht. De politie is nog bezig hem op te sporen…[+]