Salariseis weerhoudt Sánchez van nieuw contract

Tatjana Muskiet

Volgens Arsène Wenger wil Alexis Sánchez bij Arsenal blijven, maar vormen zijn salariseisen een probleem bij de contractonderhandelingen.

Al maanden is er onduidelijkheid over de toekomst van Sánchez. De aanvaller wordt regelmatig gelinkt aan een vertrek uit Londen en een contractverlenging bleef vooralsnog uit. Wenger verwacht echter dat de Chileen bij Arsenal blijft. Volgens de trainer wil Sánchez bij Arsenal blijven, maar is er nog geen contract getekend omdat zijn salariseisen voor problemen zorgen. “Hij wil bij de club blijven, maar we moeten nog een akkoord bereiken met zijn zaakwaarnemer”, vertelde Wenger tijdens de persconferentie.(goal)…[+]