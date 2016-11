Sánchez: “Ik vind het mooi als spits”

Tatjana Muskiet

Alexis Sánchez is gelukkig in zijn nieuwe rol als spits bij Arsenal, al moest de Chileen wel even wennen.Sinds zijn komst in 2014 van FC Barcelona speelde Sánchez voornamelijk op de flank bij Arsenal, maar doordat Olivier Giroud afgeserveert lijkt te zijn als spits kwam de positie sinds kort vrij.”Ik vind het mooi als een spits, want ik raak een beetje meer betrokken in het spel”, vertelde Sánchez op de officiële clubwebsite van Arsenal. “Ik heb de kans om me een beetje te laten zakken en dat betekent dat ik meer aansluiting krijg bij mijn ploeggenoten.”(Goal.com)…[+]