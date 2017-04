Sánchez reageert op Barcelona-geruchten

Tatjana Muskiet

Davinson Sánchez werd afgelopen zomer voor zijn transfer naar Ajax meermaals gelinkt aan een overstap naar FC Barcelona. De verdediger zou nog steeds in beeld zijn bij de Catalaanse grootmacht. “Tsja, Barcelona. Dat zo’n club met je in verband wordt gebracht, dat voelt als een grote eer”, zegt Sánchez in gesprek met Voetbal International.

“Toch houd ik me er verder totaal niet mee bezig. Ajax staat voorop, helemaal in deze drukke weken.” “We zijn nog in twee competities actief en daarin wil ik prijzen winnen. Met Atlético Nacional heb ik vorig jaar nog mogen ervaren hoe mooi dat is”, doelt Sánchez op het winnen van de Copa Libertadores. “En die honger is nog lang niet gestild.”(goal)…[+]