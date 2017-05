Sánchez wederom in grote finale: “Dat is uniek”

Maltie Nidhansingh

VOETBAL – Ajax staat op 24 mei in de finale van de Europa League en dat wordt voor Davinson Sánchez zijn tweede finale in een jaar tijd.Ajax nam de Colombiaanse centrale verdediger vorig jaar zomer over van Atlético Nacional. Zijn komst naar Amsterdam liep destijds enige vertraging op, omdat Sánchez in de eindstrijd stond van de Copa Libertadores en deze prijs ook won. Nu wacht dus de finale van de Europa League tegen Manchester United. “Dat is uniek, om twee keer in één jaar tijd zo’n finale te spelen. Hopelijk kan ik deze ook winnen”, vertelde Sánchez op de officiële clubwebsite van Ajax. “Ik moet van het moment genieten en dat doe ik ook. Maar we moeten ook denken aan wat nog komen gaat. We hebben zondag een heel belangrijke afspraak, een wedstrijd die we moeten winnen. Het is belangrijk om goed voor ons lichaam te zorgen. En dan wacht ons nog de finale van de Europa League. We zullen daarin 90 of 120 minuten alles moeten geven om te winnen. Dat is wel ons doel.”(Goal.com)[+]