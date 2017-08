Santokhi “VHP kon nanga koni

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “VHP no kon nanga pakket, olie en tra sani. VHP kon nanga koni en yu volku fu Marowina mek moni na koni”, zei voorzitter Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zaterdag tijdens zijn bezoek aan de bewoners in Drietabiki. Hij geeft aan dat de partij met kennis naar de mensen toegaat. Santokhi zegt aan de krant dat het de bedoeling is de bewoners te trainen en te begeleiden, want hij wil ondernemerschap in het gebied stimuleren zodat er werkgelegenheid ontstaat. Er waren personen die met kersen- en markoesateelt bezig zijn.

De VHP-voorzitter nam gelijk contact op met ondernemers in Paramaribo, die de vruchten zullen opkopen. Hij creëerde hiermee een afzetmarkt voor de mensen. “Wij zijn een partij van ontwikkeling en komen niet met spiegeltjes en kraaltjes. Wij komen met kennis en zullen nagaan hoe wij projecten kunnen uitvoeren die kunnen bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van het dorp.” Santokhi kreeg van de mensen te horen dat vrij alles duur is in het gebied. Voor rijst moeten de mensen hoge bedragen neertellen. De partijvoorzitter nam een landbouwdeskundige met zich mee die de mensen zal helpen in het trainen met nieuwe rijstbouwsoorten op hoogland. Santokhi zegt dat zijn partij geen deel uitmaakt van de regering, maar de mogelijkheden creëert voor de mensen met de deskundigheid binnen de partij. Zaterdag zijn verder twee kernen van de partij geïnstalleerd namelijk in Drietabiki en Godo Olo. “Wij zijn uitgenodigd door de granman om weer te praten over de verschillende projecten. Er zijn veel problemen en je kunt niet alles in een dag bespreken.” De bewoners zien de VHP als het enige alternatief om het land uit de crisis te halen…[+]