Schietpartij Franse school, student (17) gearresteerd

Tatjana Muskiet

Grasse – UPDATE 14.50 uur – Zeker één gewapende jongeman heeft donderdag in het Zuid-Franse Grasse in een school het vuur geopend op onder anderen het schoolhoofd. Berichten over het aantal gewonden lopen sterk uiteen. Een 17-jarige student is gearresteerd. Hij zou zwaar bewapend zijn geweest. De gearresteerde verdachte, een jongen van 17, had volgens een politiebron een geweer, twee pistolen en twee handgranaten in zijn bezit. Hij was geen bekende van de politie, weet Reuters. Een speciale politie-eenheid is op zoek naar een mogelijke tweede verdachte. (Telegraaf)…[+]