Scholen moeten Grote Rekendag vanwege tekort aan middelen zelf organiseren

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De Grote Rekendag, die in maart plaatsvindt op de basisscholen in Suriname om kinderen rekenplezier te laten ervaren, kan vanwege de financieel slechte situatie en het uitblijven van sponsoren niet zoals gewenst door Stichting Projekten georganiseerd worden. De stichting betreurt het dat er geen mogelijkheden zijn om deze speciale dag op alle GLO-scholen te organiseren. De organisatie stelt voor dat scholen deze speciale dag zelfstandig organiseren. De activiteit is een voorloper van de Global Money Week Beurs en heeft onder andere als algemene doelstelling; leerkrachten als kinderen van het GLO een positieve input geven voor het vak rekenen.

De Grote Rekendag is gisteren op de Saronschool in samenwerking met de stichting georganiseerd. Het doel van deze activiteit is om kinderen onderzoekend te laten rekenen, want zelf ontdekken, levert inzicht op. Het thema van de Grote Rekendag is ‘Meten, bewegen en construeren’ en draait om de wiskundige geletterdheid. Letitia Tjen A Tak van Stichting Projekten zegt dat het de bedoeling is dat de kinderen wiskundige gereedschappen in hun eigen omgeving plaatsen…[+]