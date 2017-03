Scholier beroofd van sieraden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een zeventienjarige scholier is dinsdag beroofd van zijn halsketting en een ring in Paramaribo. Twee rovers van wie een gewapend was met een mes, hebben hem overvallen. Ze gingen bij de tiener en maakten de sieraden afhandig waarmee ze zijn gerend in de richting van de Kwattaweg. Een van de rovers was gekleed in een grijze trui en de ander in een donker blauwe trui. De tiener heeft geen letsel opgelopen. Hij maakte van de beroving melding bij de politie, maar de daders zijn nog niet aangehouden. Ze worden nog opgespoord…[+]