Sjarapova wacht pikant duel met criticaster

Tatjana Muskiet

Maria Sjarapova heeft ook in haar tweede toernooi na haar schorsing de eerste ronde overleefd. De Russin, die bij haar rentree in Stuttgart tot de halve finales kwam, versloeg op het gravel in Madrid de Kroatische tennisster Mirjana Lucic-Baroni in drie sets: 4-6 6-4 6-0. Sjarapova verloor de eerste set tegen de nummer 20 van de wereld. In de tweede set werd de Russische tennisster sterker en creëerde meer breekpunten, die veelal werden weggepoetst door de Kroatische. Een tweede break werd haar echter fataal en daarmee was de tegenstand van Lucic-Baroni ook gebroken. In de derde set denderde Sjarapova over haar heen en gaf geen game meer weg…[+]