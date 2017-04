Slachtoffer aanslag metro alsnog overleden

Tatjana Muskiet

SINT-PETERSBURG – Negen dagen na de bomaanslag op een metro in de Russische stad Sint-Petersburg is een van de slachtoffers alsnog aan zijn verwondingen overleden. Daarmee zijn in totaal vijftien mensen door de explosie gedood, zei vice-gouverneur Anna Mitjanina woensdag. Op 3 april liet een zelfmoordterrorist in een rijdende metro een bom exploderen. Daarbij raakten ook meer dan vijftig mensen gewond.

Een 22-jarige man uit Kirgizië had de explosieven in een rugzak bij zich. De dader kwam bij de aanslag ook om het leven.(Telegraaf)…[+]