Slachtoffers aanval NAVO-konvooi Afghanistan

Tatjana Muskiet

KABUL – Bij een zelfmoordaanslag op een NAVO-konvooi in de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar zijn slachtoffers gevallen. Dat meldde NAVO-missie Resolute Support woensdag in een Twitter-bericht. De korte verklaring zei niet of er militairen gedood of verwond zijn, hoeveel slachtoffers er zijn of uit welk land ze komen. De Afghaanse zender 1TV had eerder op basis van anonieme bronnen gemeld dat het om een Amerikaans konvooi ging. De explosie deed zich voor in het district Daman in de buurt van de provinciale hoofdstad. De radicaal-islamitische Taliban heeft de daad via Twitter opgeëist. De aanslag was gericht tegen buitenlandse troepen in de buurt van een basis van de Afghaanse veiligheidsdienst, aldus de tweet.(Telegraaf)…[+]