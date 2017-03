Slecht nieuws voor Mourinho en Deschamps

Tatjana Muskiet

De Franse sterspeler Paul Pogba is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld met een hamstringblessure. De aanvaller van Manchester United is daardoor niet beschikbaar voor het Franse nationale team, dat volgende week in de WK-kwalificatie speelt tegen Luxemburg en daarna een oefeninterland afwerkt tegen Spanje. Hij mist ook de wedstrijd komende zondag in de Premier League tegen Middlesbrough. De duurste speler aller tijden – hij verhuisde afgelopen zomer voor een recordbedrag van 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United – liep de blessure donderdagavond op in het duel uit de Europa League met de Russische club Rostov. ,,Ik weet niet precies hoelang Pogba is uitgeschakeld, maar hij doet zeker niet mee tegen Middlesbrough en kan ook niet spelen voor Frankrijk”, meldde coach José Mourinho.(Telegraaf)…[+]