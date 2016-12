Spaanse ‘agenten’ die toeristen beroofden vast

Tatjana Muskiet

BARCELONA – De Spaanse politie heeft een bende opgerold die zich had gespecialiseerd in het beroven van toeristen. De criminelen deden zich voor als agenten. Ze hielden hun slachtoffers staande en vroegen bijvoorbeeld om identificatie of zeiden onderzoek te doen naar gestolen geld, juwelen en andere kostbaarheden. Vervolgens beroofden ze de toeristen van precies dat soort spullen.