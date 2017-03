Spanje ruim langs moedig Israël

Tatjana Muskiet

Spanje heeft Israël, dat in de eerste helft gevaar stichtte, cijfermatig een pak op de broek gegeven. In Gijón eindigde het kwalificatieduel in 4-1.Spanje begon, met een beter doelsaldo dan Italië, als nummer één van de groep G aan de wedstrijd tegen Israël, dat met negen punten maar één punt minder had dan de twee toplanden. Toch was het verschil op het veld duidelijk. David Silva profiteerde binnen een kwartier van een subtiel passje van Jordi Albi door de benen van Ofir Marciano raak: 1-0. Thiago Alcantara had in de openingsfase al snoeihard op de lat geschoten, terwijl Eran Zahavi Gerard Pique even had laten schrikken met een sprint, maar zodanig werd gehinderd dat hij ruim naast schoot.Bij Spanje stonden niet alleen grote namen op het veld, maar ook de bank was met namen als Pedro, César Azpilicueta, Álvaro Morata, Ander Herrera, Isco en Koke om je vingers bij af te likken. Toch was Israël niet kansloos. Toen de wedstrijd ruim op een kwart was, was het opnieuw Zahavi die gevaarlijk werd; na een dramatische bal van Alba schoot hij vanaf een meter of 25 voorlangs. Knap hoe Zahavi, die op een eiland stond, toch zo nu en dan gevaar wist te stichten.(goal.com)…[+]