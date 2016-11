Spanje werkt na rust aan doelsaldo

Tatjana Muskiet

Spanje heeft een ruime zege geboekt op Macedonië. De overwinning was nodig om Italië voor te blijven in Groep G van de WK-kwalificatie. Spanje wist dat het een doelpuntenfestijn moest creëren tegen Macedonië om aan kop te blijven in de kwalificatiegroep. De Macedoniërs hadden in de eerste drie wedstrijden nog niet gewonnen, waar de Spanjaarden nog niet hadden verloren.

Toch had Spanje het lastig om het verschil te maken. Er was een eigen goal van Darko Velkovski voor nodig om op voorsprong te komen.Toen Daniel Carvajal vanaf rechts kwam opstomen , leek er nog niets aan de hand. Defensief geklungel leidde echter de 1-0 voor Spanje.

Pas na rust ontstak het vuur zich bij Spanje. Vittolo verdubbelde de score en daarna ging het hard. Nacho Monreal maakte zijn eerste interlandgoal op aangeven van Carvajal. Daarmee besliste hij de wedstrijd. Invaller Aduriz kreeg na wat tactische wisselingen van Macedonië de 4-0 op een presenteerblaadje aangeboden door David Silva.(goal.com)…[+]