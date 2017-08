Sparta haalt Mühren terug naar Nederland

Tatjana Muskiet

Robert Mühren is dit seizoen weer te bewonderen in de Eredivisie. De 28-jarige aanvaller verruilt Zulte Waregem per direct voor Sparta, zo melden de Rotterdammers op de eigen website. Mühren wordt voor twee jaar gehuurd door de eredivisionist. Hij speelde pas enkele maanden voor Zulte Waregem, dat hem in januari overnam van AZ. In België kwam hij vorig seizoen twaalf keer in actie en scoorde hij twee keer. In het verleden speelde de spits ook voor FC Volendam. (Telegraaf)…[+]