Sportvliegtuigje verongelukt bij Megève

Tatjana Muskiet

MEGÈVE – In de buurt van Megève in de Franse Alpen is donderdag een sportvliegtuigje neergestort. Beide inzittenden kwamen om het leven. Het toestel raakte op weg naar de landingsstrip uit koers en kwam naast de baan in de bomen terecht. Volgens de krant Le Dauphiné zijn de slachtoffers Belgen van 47 en 60 jaar oud. Zij maakten deel uit van een vriendengroepje dat in de streek op vakantie was. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. (Telegraaf)…[+]