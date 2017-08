Spraakmakende zaken bij Hof van Justitie

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het Openbaar Ministerie heeft in het afgelopen zittingsjaar spraakmakende strafzaken in hoger beroep gekend, die met een gevangenisstraf eindigden.

Waarnemend procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh wist het Hof van Justitie te overtuigen om in een van de zaken een levenslange gevangenisstraf op te leggen. De kantonrechter had de man reeds tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, waarna de veroordeelde hoger beroep aantekende. Paragsingh vroeg in appel bevestiging van het vonnis van de kantonrechter, waarmee het hof akkoord ging. De man vermoordde zijn partner, haar zus en haar dochter in Paramaribo.

Een buurtbewoner verklaarde in deze zaak dat zij in bed lag toen haar man haar wekte dat er iemand op straat voor hun poort lag. Ze besloot te gaan kijken, terwijl ze haar man vroeg de politie in te schakelen. Ze dacht dat het om een dronkaard ging, maar toen ze dichterbij kwam, zag zij dat het haar overbuurvrouw was. Het ontzielde lichaam van de overbuurvrouw was besmeurd met bloed. De buurtbewoner riep naar de zus van deze buurvrouw, maar die reageerde niet. Toen ze in de woning van de zus ging kijken, hoorde ze van de jongste dochter dat haar moeder en zus waren gedood. De vrouw nam het kind mee naar huis en belde weer met de politie. Het kind vertelde haar dat de man de moorden pleegde…[+]