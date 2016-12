SRD 21.000 en jachtgeweer gestolen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Criminelen hebben woensdag SRD 21.000 en een jachtgeweer gestolen uit een woning in het district Wanica. Ze drongen het pand binnen door de voordeur te forceren. Ze sloegen verder het traliewerk kapot waarna ze het huis overhoop hebben gehaald. De benadeelde was ten tijde van de inbraak niet thuis. Na de ontdekking van de inbraak sloeg hij alarm bij de politie bij wie hij aangifte heeft gedaan. Het is niet bekend hoeveel mannen de daad hebben gepleegd. Het onderzoek is nog gaande om de daders te achterhalen…[+]