Stekelvarken neemt wraak in slang

Tatjana Muskiet

BRAZILIË – Een boa constrictor uit heeft vorige week in Brazilië in al zijn gulzigheid een stekelvarken geprobeerd te veroberen. Dit ging echter niet helemaal goed. De enorme slang werd namelijk doorboord met de vlijmscherpe stekels van het varken. Op videobeelden is te zien hoe de slang onder de stekels zit en kronkelt van de pijn. Wanneer er ook nog eens een hond tegen de slang begint te blaffen, wordt de situatie alleen maar erger omdat de slang zichzelf moet verdedigen. (Telegraaf)…[+]