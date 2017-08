Sterren FC Barcelona rouwen mee na aanslag

Tatjana Muskiet

De boegbeelden van FC Barcelona hebben via de sociale media medeleven betuigd met de slachtoffers van de terreuraanslag donderdag in ‘hun’ stad. Lionel Messi en Luis Suárez lieten via Twitter en Facebook van zich horen, evenals doelman Jasper Cillessen. ,,Ik wil mijn medeleven en steun overbrengen aan de families en vrienden van de slachtoffers van de vreselijke aanval in ons geliefde Barcelona”, schreef Messi. ,,Daarnaast wil ik mijn afschuw uitspreken over al het geweld. We zullen niet toegeven. De mensen die willen leven in een vreedzame wereld, zonder haat en met respect en tolerantie als basis voor de samenleving, vormen een overgrote meerderheid.” (Telegraaf)…[+]