Strinic: “Wij zullen Maradona wreken tegen Real”

Tatjana Muskiet

Napoli treft in de knock-outfase van de Champions League het grote Real Madrid, waar Cristiano Ronaldo de ster is. Ivan Strinic, linksback van Napoli, noemt Ronaldo een topspeler. “Maar waarom vraag je me niet hoe we van plan zijn Luka Modric af te stoppen?”, vroeg de Kroatische back zich in een interview met Sportske novosti af. “We zullen een taaie tegenstander vormen voor Real. We weten hoe goed zij zijn, maar wij spelen op dit moment ook uitsteken. Als we volgende week al tegen Real zouden spelen, zou ik erg optimistisch zijn”, aldus Strinic. “Maar niemand weet hoe wij en hoe Real er in maart voor staat. De sfeer zal in ieder geval geweldig zijn in het San Paoli.”(goal.com)…[+]