Studente onthoofd

Tatjana Muskiet

Tomsk – De Russische politie heeft een man aangehouden die de architectuurstudente Viktoria Povesmo heeft onthoofd. De Russen zijn in shock door de brute moord op het jonge meisje in de bloei van haar leven. De politie vond het zwaar toegetakelde lichaam in de botanische tuin van Tomsk. Het hoofd van Viktoria lag in een plastic zak, twee kilometer verderop in een vijver, zo meldt de Siberian Times.Viktoria was zondag als vermist opgegeven na een nacht uit met haar vriendinnen. De aangehouden 29-jarige verdachte heeft een lang strafblad op het gebied van seksmisdrijven.(Telegraaf)…[+]