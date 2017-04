Stuka kids planten voor een duurzaam milieu

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO-Kinden die deelnemen het Project Stuka Prisiri zullen vandaag een boom en een struik op het terrein van het Educatief Centrum de Kans aan de Slangenhoutstraat 97-99B. Dit in het kader van Wereld Aarde Dag 2017.

De kinderen die meedoen aan het Stuka Prisiri project worden onder meer bewustgemaakt van het belang van een schoon milieu. Deze activiteit sluit dus heel goed hierbij aan en de kinderen zijn enthousiast en gemotiveerd om hieraan mee te doen. Het project Stuka Prisiri is een initiatief van de serviceclubs Quota International of Suriname en Rotary Paramaribo Residence. Stichting Projekten, een onderwijs gerelateerde NGO in Suriname, voert sinds februari 2010 op verzoek van de initiatiefnemers dit project uit dat een cyclus heeft van 2 jaar. Dit staat in een persbericht van Stuka Prisiri .

Stichting MilieuWatch Suriname en Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname (hierna Stichting Projekten) zijn een samenwerking aangegaan voor het verzorgen van milieueducatie in Suriname. In het kader daarvan wordt meegedaan aan Wereld Aarde Dag, die elk jaar internationaal wordt herdacht op 22 april. Stichting Projekten heeft daartoe een programma ontwikkeld voor kinderen, met name op school en in buurt- en kindertehuizen. Het project gaat over het algemeen over een duurzaam milieu en heel specifiek over zwerfafval en het creëren van een groene omgeving d.m.v. het planten van bomen en struiken. De kinderen moeten ervan bewust gemaakt worden dat de aarde en haar ecosystemen ons voorzien van leven en voeding…[+]