Suarez: ‘Ik loog tegen mijn vrouw over bijten Chiellini’

Tatjana Muskiet

Luis Suarez had het zwaar in de periode direct na zijn beet in de schouder van Giorgio Chiellini op het WK van 2014, zo vertelt de Uruguayaan van Barcelona. “Het deed heel veel pijn”, vertelt Suarez, die er in de media en van het publiek flink van langs kreeg, in de Spaanse sportkrant Sport. “Mijn kinderen bleven maar vragen waarom ik niet speelde. Het deed echt pijn, vooral omdat ik niet zo ben, ik ben een softy en mijn familie weet dat. Mijn kinderen weten dat hun vader een mens is en fouten maakt. Ze weten dat iedereen fouten kan maken.” “Ik heb mijn vrouw Sofia pijn gedaan, omdat ik tegen haar heb gelogen en het ontkende. Ik had zelf moeite om het te geloven. Laat staan dat ik het hardop zou zeggen. Ik kon het niet begrijpen. Ik deed haar pijn, omdat zij weet dat ik niet zo ben. Er werd haar zelfs gevraagd hoe ik thuis ben. Ze konden van alles denken en dat doet pijn.”(Telegraaf)…[+]