Supermarkt overvallen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een supermarkt aan de Soekhanstraat te Kwatta is vrijdagavond overvallen. Drie rovers die gewapend waren met jachtgeweren en een houwer hebben de daad gepleegd. Ze maakten de dagopbrengst van SRD 2000, een tablet, een laptop en een zaktelefoon buit. De criminelen drongen het pand binnen en namen onder bedreiging met de geweren de goederen weg. Na de daad stapten ze in een witte wagen waarin ze gereden zijn in de richting van de Kwattaweg. De supermarkthouder heeft geen letsel opgelopen. De politie kreeg de melding en ging ter plekke. Een onderzoek in de nabije omgeving leverde geen resultaat op; de daders zijn nog voortvluchtig…[+]