Syrisch leger zet opmars in Aleppo voort

Tatjana Muskiet

DAMASCUS – Het Syrische regeringsleger heeft opnieuw belangrijke terreinwinst geboekt in de slag om Aleppo. Het leger en zijn bondgenoten namen zondag de oostelijke wijk Jabal Badro in, nadat eerder al de naastgelegen wijk Masakin Hanano werd veroverd op rebellen. Volgens een verklaring van het Syrische leger is Jabal Badro volledig onder controle van regeringstroepen. Zaterdag werd Hanano compleet ingenomen. Met de opmars lijkt het regeringsleger het door rebellen gecontroleerde deel van Aleppo in twee delen te splitsen, een noordelijk en zuidelijk deel.(Telegraaf)…[+]