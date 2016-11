Tas met documenten buitgemaakt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een crimineel heeft gisteren aan de Waterkant de tas van een winkelierster buitgemaakt. Uit de verklaring van het slachtoffer blijkt dat zij in haar wagen zat met haar tas op haar schoot. De ruiten waren open. Op een onbewaakt ogenblik kwam een man bij haar auto en hij rukte haar tas weg, waarmee hij is weggerend. De vrouw heeft geen letsel opgelopen. Ze had slechts documenten in haar tas. De dader was ongewapend. De politie was ter plekke voor onderzoek. Ze stelde een onderzoek in de omgeving in, maar trof de man niet aan...[+]